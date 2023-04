Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 126,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.241 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 160,86 EUR. 21,21 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,32 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 169,42 EUR an.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

