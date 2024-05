Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 119,60 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 119,60 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.877 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,20 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,40 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 76,20 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

