Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 09:22:01 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 128,48 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,82 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.052 Stück gehandelt.

Am 15.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 41,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,57 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 13,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 62.742,00 EUR gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,12 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie schließt tiefer: Gericht erklärt Betriebsratswahl für ungültig

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Hebel LONG auf Volkswagen Vz. (PN0BKP)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com