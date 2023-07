Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 122,50 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 122,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 262.015 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 7,89 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,36 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie höher: Porsche AG verkauft im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge

VW-Aktie: Porsche-Manager Weckbach wird neuer VW-Chefstratege - VW steigt in den Stromhandel ein

VW-Aktie im Fokus: Volkswagen kämpft sich mühsam aus dem Börsenabseits