Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 123,76 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 123,76 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 123,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.956 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,74 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 24,22 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,82 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,36 EUR aus.

Am 04.05.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie höher: Porsche AG verkauft im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge

VW-Aktie: Porsche-Manager Weckbach wird neuer VW-Chefstratege - VW steigt in den Stromhandel ein

VW-Aktie im Fokus: Volkswagen kämpft sich mühsam aus dem Börsenabseits