Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 92,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,9 Prozent auf 92,16 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 92,02 EUR. Bei 92,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 56.167 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 23,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Abschläge von 14,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,10 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 77,56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,34 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie stabil: VW und Partner schließen Werk in Nanjing

Aktien von BMW, VW und Mercedes-Benz: Autowerte trotzen den Zollsorgen am Markt

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt