Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Mittag an

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 117,24 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 117,24 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,78 EUR. Zuletzt wechselten 299.762 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 153,74 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 3,75 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 157,27 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.543,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 32,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX-Konzerne bekommen Konjunkturschwäche zu spüren - Wachstum unterhalb der Inflation

BYD-Aktie: BYD liefert in China auch im Juli mehr Autos aus als US-Rivale Tesla

TRATON-Aktie profitiert: Österreich kauft 1700 MAN-Lastwagen