Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 115,86 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 115,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,66 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,78 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 91.997 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach oben. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 2,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 157,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80.059,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.543,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 32,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

