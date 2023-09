Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 107,24 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 107,24 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,92 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 351.592 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 151,52 EUR erreichte der Titel am 15.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 104,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 2,57 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 151,18 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.059,00 EUR im Vergleich zu 69.543,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,18 EUR je Aktie belaufen.

