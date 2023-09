Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 108,24 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 108,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,88 EUR. Bei 108,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 686.227 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2022 auf bis zu 151,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 104,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 151,18 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

