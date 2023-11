Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 105,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 106,26 EUR. Bei 105,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.906 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 144,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 37,14 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 8,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,40 EUR.

Am 26.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,57 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie fester: Volkswagen will Verwaltungskosten offenbar drastisch senken

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels

VW-Aktie dreht ins Plus: VW drosselt erneut E-Auto-Produktion in Zwickau