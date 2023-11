Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 107,40 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 107,40 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,68 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,58 EUR. Zuletzt wechselten 569.158 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 143,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

