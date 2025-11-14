Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit KursVerlusten

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 97,54 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 97,54 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,04 EUR ab. Bei 98,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.429 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,15 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,01 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie stabil: Neuer Betrugsprozess zur Dieselaffäre verzögert sich

VW-Aktie im Blick: Tochter Audi will offenbar ab 2030 um Formel-1-Titel fahren

VW-Aktie in Grün: Entgelt-Verhandlungen beginnen schon heute