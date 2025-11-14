DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.051 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,41 +2,1%Gold4.101 -1,7%
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Aktienentwicklung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag leichter

14.11.25 16:08 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 97,06 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 97,06 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 375.120 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,66 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Abschläge von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,43 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
