Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag tiefer
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,70 EUR ab.
Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 98,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 97,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.928 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,70 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 25,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.
Am 30.10.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,96 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.
Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,01 EUR fest.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
