Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag billiger

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 137,42 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,92 EUR nach. Bei 137,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 660.021 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 29,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,98 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,36 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,51 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,11 EUR im Jahr 2022 aus.

