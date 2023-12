Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 116,62 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,0 Prozent auf 116,62 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 116,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.570 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,79 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,11 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

