Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Montagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 111,00 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 111,00 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,60 EUR nach. Bei 112,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 173.250 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,01 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Abschläge von 11,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 29,59 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

