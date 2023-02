Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07:01 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 130,72 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 131,66 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,60 EUR. Zuletzt wechselten 316.122 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 193,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 32,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 172,31 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 31,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

