Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag kaum bewegt

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 130,28 EUR. Bei 130,60 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 130,08 EUR ein. Bei 130,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.368 Stück gehandelt.

Bei 193,36 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 32,62 Prozent Luft nach oben. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,46 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 172,31 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 31,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie in Grün: Klimaklage gegen VW abgewiesen

VW-Aktie stabil: Teile von VW-Betriebssystem in manchen Fahrzeugen bereits im Einsatz - Dieselprozess wegen Elternzeit unterbrochen

Apple-, Pfizer-, VW-Chef & Co.: Konzernchefs reisen wieder nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com