Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag stärker

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 119,12 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 119,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,50 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 320.987 Aktien.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 17,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,87 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

VW-Aktie etwas leichter: Zeugenaussage von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn in Dieselaffäre - Verhandlungen über China-Werk