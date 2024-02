Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 119,12 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 119,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,72 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 471.391 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,21 Prozent wieder erreichen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,02 EUR fest.

