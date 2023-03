Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 124,32 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 129,40 EUR. Bisher wurden heute 779.863 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,17 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,08 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.235,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 29,96 EUR je Aktie belaufen.

