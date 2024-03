Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 114,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 114,40 EUR. Bei 114,88 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 377.900 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,40 EUR.

Am 13.03.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 87.182,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.235,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

