Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 114,24 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 114,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,34 EUR. Zuletzt wechselten 933.073 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,01 EUR. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 138,10 EUR.

Am 13.03.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 87.182,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.235,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,70 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

