Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 114,46 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 114,46 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 114,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 113,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 56.328 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 133,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,53 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 87.182,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.235,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,65 EUR fest.

