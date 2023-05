Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Montagvormittag Boden gut

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 119,66 EUR. Bei 119,96 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.836 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR. 34,43 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,70 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.198,00 EUR – ein Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

