Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Um 15.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 146,80 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 148,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 146,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 249.314 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 231,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

