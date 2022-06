Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 147,48 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 148,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 146,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 428.235 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2021 bei 231,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 36,16 Prozent zulegen. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 220,87 EUR an.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,84 EUR je Aktie.

