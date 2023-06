Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 130,76 EUR. Bei 130,64 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 131,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30.204 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.742,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,89 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

