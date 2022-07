Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 130,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,14 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,42 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409.252 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 214,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2021). 39,10 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 8,51 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,12 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dreht ins Minus: Auslastung im Stammwerk im Blick - Urteile von EuGH und BGH rund um Diesel-Skandal

VW-Aktie schließt tiefer: Gericht erklärt Betriebsratswahl für ungültig

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com