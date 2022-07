Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag fester

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 131,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 132,38 EUR. Bei 127,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 808.027 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2021 markierte das Papier bei 214,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,07 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,53 EUR an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 13,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,45 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Am 27.07.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,12 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com