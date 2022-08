Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 147,98 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 147,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 154.480 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 210,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,57 Prozent. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 22,74 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,70 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

