Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 117,00 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 117,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 116,90 EUR. Mit einem Wert von 116,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.170 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,40 Prozent hinzugewinnen. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 157,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,42 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,03 EUR je Aktie.

