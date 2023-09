Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Vormittag zu

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 109,22 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 109,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 109,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.884 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 151,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 38,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

