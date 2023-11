Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Vormittag Boden gut

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 108,08 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 108,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.345 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,14 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 9,48 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,57 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

