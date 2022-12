Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag nach

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 136,98 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 136,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.804 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,80 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 191,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 EUR, nach 5,51 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,11 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie stabil: Volkswagen tauscht bei zentralen Positionen herum - Deka will Sonderdividende ablehnen

VW-Aktie gesucht: Volkswagen treibt Ausbau von E-Ladenetz voran

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: So kann man mit einem E-Auto Strom sparen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com