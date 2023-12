Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittag Boden gut

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 117,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 118,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 116,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 487.193 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,90 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,97 EUR im Jahr 2023 aus.

