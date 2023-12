Aktienkurs aktuell

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Freitagvormittag

15.12.23 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 116,56 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 116,56 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,62 EUR. Mit einem Wert von 116,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.901 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 18,60 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Porsche-Aktie stärker: Porsche lässt 600 befristete Jobs in Stuttgart auslaufen - Verkauf des Benziner-Macans in EU gestoppt VW-Aktie in Grün: AUDI-Chef Döllner hält weiter an Plan für Formel-1-Einstieg fest VW-Aktie etwas fester: Audi trennt sich von Großteil der Zeitarbeiter im Werk Neckarsulm

