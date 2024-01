Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 110,90 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 110,90 EUR. Bei 110,32 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 111,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 153.046 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 22,56 Prozent niedriger. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,79 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

