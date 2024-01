Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 110,90 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 110,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 110,32 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,16 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303.677 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. 29,13 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,79 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 78.845,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 29,93 EUR je Aktie.

