Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 111,00 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 111,00 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 110,68 EUR. Bei 111,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 29.598 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,01 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,96 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

