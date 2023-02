Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagmittag fester

Um 12:07:04 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 131,64 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 366.985 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 193,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,66 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 31,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie in Grün: Klimaklage gegen VW abgewiesen

VW-Aktie stabil: Teile von VW-Betriebssystem in manchen Fahrzeugen bereits im Einsatz - Dieselprozess wegen Elternzeit unterbrochen

Apple-, Pfizer-, VW-Chef & Co.: Konzernchefs reisen wieder nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com