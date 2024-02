Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 119,94 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 119,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,80 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 555.484 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 19,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,87 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,50 EUR.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,02 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

