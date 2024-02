Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 120,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 120,18 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 120,20 EUR. Bei 119,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 33.559 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,15 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

