Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 122,38 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,10 EUR. Bei 125,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 573.979 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,63 Prozent zulegen. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 8,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,92 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 14.03.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.235,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie rutscht ab: Volkswagen senkt operative Rendite-Prognose 2023 für Kernmarke

Porsche-Aktie verliert: Porsche und UP.Labs gründen erstes gemeinsames Startup

VW-Aktie schließt unter Druck: VW investiert verstärkt in E-Mobilität und Digitalisierung - Volkswagen Kernmarke steigert Gewinn um ein Fünftel - Eigener Haustarifvertrag für PowerCo

