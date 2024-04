Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 120,25 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 120,25 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,25 EUR aus. Bei 122,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 761.371 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,95 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,70 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 9,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 8,62 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 87.182,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.235,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 31,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

