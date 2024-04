Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 122,15 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 122,15 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,20 EUR. Bisher wurden heute 68.177 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,91 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,01 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,70 EUR an.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 31,15 EUR je Aktie.

