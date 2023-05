Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 116,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 116,02 EUR. Mit einem Wert von 118,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 611.425 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 160,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 38,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,73 EUR.

Am 04.05.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 8,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 11,23 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76.198,00 EUR gegenüber 62.742,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

