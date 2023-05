Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:07 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 116,22 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,20 EUR nach. Bei 118,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.682 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Abschläge von 2,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 164,73 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,44 EUR im Jahr 2023 aus.

